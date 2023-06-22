Хинц о завершении карьеры: «Уход был логичным итогом. Я всегда нуждалась в жизни вдали от спорта»

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц объяснила решение завершить карьеру.

«У меня все хорошо, наслаждаюсь своим свободным временем. После 15 лет профессионального спорта мне как свободолюбивому человеку приятно, что больше нет ежедневного плана тренировок. Это не значит, что я не любила профессиональный спорт, но я очень довольна своей новой жизнью.

После сезона-2022/23 я поняла, что период моего роста подошел к концу. Я могу заниматься каким-либо делом, если отдаюсь ему на 100 процентов, но после сезона такого ощущения не было. Поэтому уход из спорта был логичным итогом.

Оглядываясь назад, я понимаю, что на меня действительно повлиял период ковида, это стоило мне многих сил. Те два года длились как шесть. Без ковида моя карьера могла бы продлиться дольше.

Я абсолютный семьянин и всегда нуждалась в жизни вдали от профессионального спорта. Но в те два года мы постоянно думали о том, чтобы не заразиться. Моя семья всегда поддерживала меня, но это не имело ничего общего с обычной семейной жизнью. Еще я не могла общаться со своими друзьями, как это было раньше. Из-за всего этого я всегда чувствовала себя плохо. И это очень нервировало.

Меня не пугала сама болезнь. Но напряжение было колоссальным, ведь я не хотела пропускать никаких соревнований. А худшим для меня было отсутствие болельщиков [на стадионах].

План на будущее сейчас заключается в том, что у меня нет никаких планов. Хотелось бы найти себя вне профессионального спорта и понять, чем я могу заниматься и что хочу делать в дальнейшем», – рассказала 31-летняя немка.

Хинц – бронзовый призер Олимпиады-2022, чемпионка Европы и трехкратная чемпионка мира в эстафетах. В минувшем сезоне она выступала на Кубке IBU, где заняла седьмое место в общем зачете.