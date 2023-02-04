Трехкратная чемпионка мира в эстафетах Ванесса Хинц завершила карьеру

Немецкая биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогой биатлон, спасибо тебе за все прекрасные, эмоциональные моменты, которые ты мне подарил. За всех дорогих друзей, с которыми мне довелось познакомиться благодаря тебе.

Также спасибо за трудные времена и американские горки, через которые я прошла, повзрослев и став человеком. Ты всегда был моей большой страстью и обогатил мою жизнь.

Я благодарна за это особенное время, но теперь с нетерпением жду новых приключений», – написала 30-летняя спортсменка.

Хинц – трехкратная чемпионка мира в эстафетах. На ее счету также серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020. Всего немка трижды поднималась на подиум на Кубке мира (1-1-1).