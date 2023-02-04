Трехкратная чемпионка мира в эстафетах Ванесса Хинц завершила карьеру

Теги сборная Германии жен Ванесса Хинц Биатлон

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогой биатлон, спасибо тебе за все прекрасные, эмоциональные моменты, которые ты мне подарил. За всех дорогих друзей, с которыми мне довелось познакомиться благодаря тебе.

Также спасибо за трудные времена и американские горки, через которые я прошла, повзрослев и став человеком. Ты всегда был моей большой страстью и обогатил мою жизнь.

Я благодарна за это особенное время, но теперь с нетерпением жду новых приключений», – написала 30-летняя спортсменка.

Хинц – трехкратная чемпионка мира в эстафетах. На ее счету также серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020. Всего немка трижды поднималась на подиум на Кубке мира (1-1-1).

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11 комментариев

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rashnew
Нехрен допинг жрать
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Герман Гевейлер
Ванесса, всегда надежная эстафетчица, молодец, трудяга, удачи в послеспортивной жизни. В следующем сезоне вместе посмотрим на успехи нового золотого немецкого поколения! :)
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Hardy
Ответ RYBvsSAB
Хинц Хаусвальд Хенкель Хитцер?
Хильдебранд вообще-то, правда она иногда феерила после похода в парикмахерскую
+1
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RYBvsSAB
Ответ Gondeira
Ушла одна из "черепашек Х". Можно сказать эпоха немецкого биатлона.))
Хинц

Хаусвальд

Хенкель

Хитцер?
+1
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-1
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RYBvsSAB
Трехкратная чемпионка мира без в где-то там
0
0
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Cube Litening C:68X
Ответ Santoor
Масс старт в Контиолахти 2018 год.
👌
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Santoor
Ответ Cube Litening C:68X
А где это она побеждала,не помню.. Серебро помню,там немного до золота не хватило,Вирер победила..
Масс старт в Контиолахти 2018 год.
+1
0
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Gondeira
Ушла одна из "черепашек Х". Можно сказать эпоха немецкого биатлона.))
+3
-1
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Cube Litening C:68X
А где это она побеждала,не помню.. Серебро помню,там немного до золота не хватило,Вирер победила..
+1
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Cube Litening C:68X
🥺 прощай, черепашка Хинц..
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AlexeI
Правильное решение, все равно в основную команду не проходила уже.
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