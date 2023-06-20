Замминистра спорта Байсултанов: «Хотим одеть спортсменов сборных новых регионов в экипировку с российским триколором. Это стоит порядка 150 млн рублей»

В Министерстве спорта назвали стоимость экипировки с российским триколором для спортсменов.

– В первую очередь мы должны помочь нашим новым регионам (Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям – Sports.ru), чтобы быстрее их интегрировать в российскую систему спорта. Даже те, кто, к сожалению, пострадал и получил увечья – они смогут стать частью российского паралимпийского движения. Ребята через считанные месяцы оживают, у них горят глаза. Добиться можно многого.

Я с огромным уважением отношусь к таким людям. Мы‑то с вами имеем ноги и руки, но ленимся делать зарядку. А эти люди преодолевают психологический барьер и добиваются того, что становятся лучшими в мире. Наша задача – оказать им содействие, дать им возможность включиться в сообщество.

Задача, которую мы хотим реализовать в краткосрочной перспективе, – одеть спортсменов сборных команд данных регионов в спортивную экипировку с российским триколором. Мы должны обеспечить всю сборную, всех ребят, все школы. Это дорогое удовольствие, потому что мы не можем позволить себе поставлять ширпотреб.

– Вы считали, сколько это?

– Считали. Только одеть сборную стоит порядка 150 миллионов рублей. И то не всю – за вычетом тех, кто уехал. Здесь задача, которая преследует две цели. Когда идет человек, одетый в форму России, с цветовой гаммой нашего флага, не нужно ничего объяснять.

Видно, что пришла Россия – и не на одну секунду, не на одну минуту, а пришла, как и должна, – навсегда, это наша территория. Соответственно здесь есть и политические, социальные направления. Все это сейчас стоит денег, и достаточно больших.

Работа ведется, начиная с уровня глав регионов. Взаимодействие идет, оказывается методическая помощь. С Олегом Васильевичем (Матыциным) периодически выезжаем в рабочие поездки, но, так как я ответственный по линии развития спорта в новых регионах, я там бываю чуть чаще.

Мы должны показать, что мы не приезжаем в командировку, мы приезжаем на родную территорию для работы, это важно. Думаю, у нас получается, – рассказал Байсултанов.