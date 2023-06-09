«Результаты уже многообещающие». Немецкие биатлонисты прошли тестирование в аэродинамической лаборатории

Теги сборная Германии сборная Германии жен фото Ассоциация лыжных видов Германии Урош Велепец Биатлон

Сборная Германии по биатлону провела серию тестов в аэродинамической лаборатории.

В течение нескольких дней спортсмены могли проанализировать свою стрельбу в различных ветровых условиях. Для этого использовались специальные датчики, которые крепились к винтовкам и обуви биатлонистов, что позволяло в том числе оценивать их позы и движения на стрельбище.

«Перед нами стоит лишь одна задача – добиться как можно большего успеха на соревнованиях. Но для ее выполнения нужны инновации во многих сферах. Вы должны прогрессировать, чтобы заявлять о себе в числе лучших.

Мы ценим тот факт, что у нас впервые есть возможность протестировать наших спортсменов в аэродинамической лаборатории. Мы подготовили важные тесты вместе со специалистами BMW Group по аэродинамике. Результаты уже многообещающие», – сказал тренер сборной Германии Урош Велепец.

Ассоциация лыжного спорта Германии опубликовала в сторис видео с тестирования.

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1 комментарий

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штрафной круг
тока с трэдбанами и шлифмашинами все подутихло так теперь еще это...
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