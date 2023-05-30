Федерации биатлона Татарстана, Петербурга и Иркутской области подали иски к СБР по поводу нового устава

Представители Федераций биатлона Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, а также Иркутской области подали иски к Союзу биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

«СБР практически одновременно были предъявлены два судебных иска, которые оспаривали правомочность устава СБР, утвержденного конференцией СБР 23 июня прошлого года.

Один был подан бывшим главой упраздненного совета СБР, представителем иркутской федерации Александром Еслевым. Другой – Федерацией биатлона Республики Татарстан, к которой чуть позже также присоединилась Федерация биатлона Санкт-Петербурга.

Другие региональные федерации к иску не присоединились, несмотря на призывы [президента Федерации биатлона Республики Татарстан] Нугманова.

Еслеву суд отказал в удовлетворении иска совсем недавно, 10 мая. Решение суда еще не опубликовано, поэтому подробностей по нему у меня нет. По иску Нугманова пока состоялись два предварительных слушания и скоро будет третье.

Как я понимаю, суд до сих пор не смог найти оснований для начала рассмотрения дела по существу. И Еслева и Нугманова объединяет как минимум то, что оба выдвигали свои кандидатуры в исполком СБР, но набрали наименьшее количество голосов среди всех кандидатов.

Причиной может быть и фраза, которую в суде заявил Александр Иванович (Еслев) во время рассмотрения первого иска. Буквально: «Члены СБР имеют право на имущество СБР». Это не соответствует букве закона, но фраза крайне любопытная, зафиксированная в аудиозаписи судебного заседания», – рассказал Майгуров.

Глава федерации биатлона Татарстана о возможной подмене устава СБР: «Конференция приняла один устав, а в Минюст подали – другого содержания»