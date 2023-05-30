Глава федерации биатлона Татарстана о возможной подмене устава СБР: «Конференция приняла один устав, а в Минюст подали – другого содержания»

Ильдар Нугманов рассказал об исковом заявлении по поводу возможной подмены устава СБР.

Ранее стало известно, что дело о возможной подмене Устава Союза биатлонистов России рассматривается в суде.

– Мы подали исковое заявление. Устав был неправильно принят, внесение изменений и дополнений – это компетенция сугубо конференции, а не президента (СБР). Конференция приняла один устав, а в Минюст подали устав другого содержания.

– Это ошибка или намеренное действие?

– Это нарушение устава СБР. 23 июня избрали членов исполкома – Мелихова, Чудова, Богалий и Редькина. Устав был не регистрирован, а их уже избрали в исполком. Это незаконно. Нужно время, чтобы отменить регистрацию устава и этих 4 членов исполкома.

– Если признают, что это халатность, какие могут быть санкции?

– Я не знаю, подмена это или самоуправство, как будет квалифицировано. Суд должен рассмотреть. Если суд скажет, что эти факты были подменены, то административное или уголовное дело. Пока идет предварительное заседание, сбор документов, доказательств, ждем решения суда.

– Когда предположительно дело должно завершиться?

– В течение 3-4 месяцев, – сказал глава Федерации биатлона Татарстана.