Васильев о дипломе Майгурова: «Первое лицо организации – это маяк, на который равняются все сотрудники. Когда ломается этот маяк, куда плыть дальше?»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о ситуации с дипломом главы СБР Виктора Майгурова.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«В те годы постарались замять всю эту неприятную ситуацию, тем самым закрыли вопрос. Но через некоторое время вот этот вопрос опять возник.

Может, он будет всю жизнь преследовать Виктора Майгурова, кто‑нибудь через десять лет захочет еще более жестко повернуть ситуацию.

Первое лицо любой организации – это некий символ и маяк, на который равняются все сотрудники. Но когда ломается этот маяк, куда плыть дальше? На кого ориентироваться? В данной ситуации это психологический момент», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

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6 комментариев

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maripous
Майгуров вообще неблагонадежный, мутный. То делает заявления, что биатлонисты готовы выйти из ЦСКА ради выполнения вражеских условий , то всплывает мошенничество с дипломами.
Очень неудачно выбрали его на этот пост. Репутация самого российского биатлона давно уже подмочена, а тут еще такой шеф. Засветился со всех сторон-и с уголовной и с политической.
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Viks
"Может, он будет всю жизнь преследовать Виктора Майгурова" --- Потому что нельзя строить здание на хлипком фундаменте = нельзя пытаться получить второе высшее на базе липового первого - рухнет всё.
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Olga.t
С первых комментариев история не забурлила, пошли по второму кругу.

П.С. Майгурова не защищаю, мошенничество любом виде отвратительно.
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Александр Колодин
Ну как куда плыть? Плыть надо к допуску на международные соревнования. А это от Майгурова не зависит.
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Atsuktuvas
Лучше плыть к берегу. А то можно утонуть...
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Анатолий К
Маяку нужно устоять и не сломаться. Провокаторов полно, завидуют. Сами не тянут и другим не дают
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