Васильев о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «МОК должен воспользоваться этим и исправить ситуацию. Когда-то надо начать признавать свои ошибки»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

В заявлении комиссия спортсменов ОКР назвала критерии допуска россиян к соревнованиям, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными». 

«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление. МОК и так уже нарушил практически все правила, которые создавались поколениями олимпийцев.

Но когда-то надо начать признавать свои ошибки. Я считаю, что инициатива наших спортсменов очень своевременна и МОК должен воспользоваться этим и исправить ситуацию.

Нас точно услышат, но вряд ли сразу побегут что-то менять. Думаю, процентов сорок, что они захотят что-то изменить, и шестьдесят, что вряд ли что-то произойдет. Но надежда умирает последней, так что будем надеяться на лучшее», – отметил Васильев.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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3 комментария

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Viks
«МОК должен воспользоваться этим (безграмотным письмом) и исправить ситуацию." --- Ха-ха-ха!
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Геннадий Туник
Ждем,когда ошибки признает тот,кто должен это сделать в первую очередь.Хотя бы скажет "я устал".
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