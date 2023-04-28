Васильев о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «МОК должен воспользоваться этим и исправить ситуацию. Когда-то надо начать признавать свои ошибки»

Дмитрий Васильев высказался о заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

В заявлении комиссия спортсменов ОКР назвала критерии допуска россиян к соревнованиям, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».

«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление. МОК и так уже нарушил практически все правила, которые создавались поколениями олимпийцев.

Но когда-то надо начать признавать свои ошибки. Я считаю, что инициатива наших спортсменов очень своевременна и МОК должен воспользоваться этим и исправить ситуацию.

Нас точно услышат, но вряд ли сразу побегут что-то менять. Думаю, процентов сорок, что они захотят что-то изменить, и шестьдесят, что вряд ли что-то произойдет. Но надежда умирает последней, так что будем надеяться на лучшее», – отметил Васильев.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?