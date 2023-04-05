Линн Перссон перенесла две операции за две недели

Теги травмы сборная Швеции жен Линн Перссон Биатлон

Шведская биатлонистка Линн Перссон перенесла две операции за две недели

Спортсменка испытывала боли в плече и паховой зоне.

«Чувствую себя прекрасно, ощущаю облегчение. Надеюсь, что все будет в полном порядке.

Мы еще прошлой весной обсуждали возможность операции (на плече), но тогда времени было в обрез. Тогда мы приняли решение перенести все на год. По ходу сезона появились боли еще и в паховой области, поэтому тянуть уже было нельзя.

Я смогу приступить к тренировкам довольно скоро. Но мне нужно еще несколько недель, чтобы раны зажили, прежде чем я начну реабилитацию. Я могу тренировать нижнюю часть тела, пока восстанавливается плечо», – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.

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1 комментарий

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Bijelo Dugme
Линн здоровья! Надёжный номер 3 в сборной Швеции после сестричек.
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