Юрий Бородавко: «Шевченко становится мастеровитой. Для первого года в биатлоне очень хороший показатель, надеемся на дальнейший рост»
Тренер лыжников Юрий Бородавко поздравил Наталию Шевченко с победой в эстафете.
Шевченко в составе команды Свердловской области победила в эстафете на чемпионате России по биатлону. Ранее спортсменка выступала в лыжных гонках.
«Рад за Наталью! Поздравил Михаила Викторовича (Шашилова). Уже видно, как Наталья становится достаточно мастеровитой.
Прекрасно справилась с лежкой, на стойке немного волновалась. В принципе, для первого года в биатлоне очень хороший показатель.
Думаю, у нее будут хорошие перспективы и надеемся на ее дальнейший рост. Все-таки три чемпионских медали на первом чемпионате России дорогого стоят.
Конечно, у Шевченко есть все, чтобы радовать нас и на международном уровне», – сказал Бородавко.
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