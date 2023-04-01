Юрий Бородавко: «Шевченко становится мастеровитой. Для первого года в биатлоне очень хороший показатель, надеемся на дальнейший рост»

Теги сборная России жен чемпионат России Юрий Бородавко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Тренер лыжников Юрий Бородавко поздравил Наталию Шевченко с победой в эстафете.

Шевченко в составе команды Свердловской области победила в эстафете на чемпионате России по биатлону. Ранее спортсменка выступала в лыжных гонках. 

«Рад за Наталью! Поздравил Михаила Викторовича (Шашилова). Уже видно, как Наталья становится достаточно мастеровитой.

Прекрасно справилась с лежкой, на стойке немного волновалась. В принципе, для первого года в биатлоне очень хороший показатель.

Думаю, у нее будут хорошие перспективы и надеемся на ее дальнейший рост. Все-таки три чемпионских медали на первом чемпионате России дорогого стоят.

Конечно, у Шевченко есть все, чтобы радовать нас и на международном уровне», – сказал Бородавко. 

3 комментария

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SkierNSK
Ответ rashnew
А Бородавко разве был тренером у Шевченко в лыжах?
Да, Шевченко тренировалась у Бородавко в сезоне 2020-2021.
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heivani
Да куда ей еще расти,и так уже трехкратная чемпионка страны))). А если серьезно,то конечно,в ее-то годы ,коуч прав, есть резервы в совершенстве мастерства.
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rashnew
А Бородавко разве был тренером у Шевченко в лыжах?
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