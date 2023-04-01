Юрий Бородавко: «Шевченко становится мастеровитой. Для первого года в биатлоне очень хороший показатель, надеемся на дальнейший рост»

Тренер лыжников Юрий Бородавко поздравил Наталию Шевченко с победой в эстафете.

Шевченко в составе команды Свердловской области победила в эстафете на чемпионате России по биатлону. Ранее спортсменка выступала в лыжных гонках.

«Рад за Наталью! Поздравил Михаила Викторовича (Шашилова). Уже видно, как Наталья становится достаточно мастеровитой.

Прекрасно справилась с лежкой, на стойке немного волновалась. В принципе, для первого года в биатлоне очень хороший показатель.

Думаю, у нее будут хорошие перспективы и надеемся на ее дальнейший рост. Все-таки три чемпионских медали на первом чемпионате России дорогого стоят.

Конечно, у Шевченко есть все, чтобы радовать нас и на международном уровне», – сказал Бородавко.