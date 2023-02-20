Алексей Нуждов: «Бех решила сосредоточиться на здоровье и завершить сезон»

Глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что биатлонистка завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

С 2018 по 2022 год Бех выступала за сборную Украины, но затем вернулась в Россию. В этом сезоне она выступала за Московскую область на Кубке России и Кубке Содружества.

«Возможно, Екатерина обойдется без операции, дело касается гайморовых пазух. Пока есть варианты поправить здоровье консервативным лечением.

Если не получится, тогда надо операцию сделать. Мы недавно решали, выступать ли дальше ни шатко ни валко, либо уже сосредоточиться на здоровье и завершить сезон.

Конечно, здоровье дороже, поэтому Екатерина в этом сезоне уже не выступит», – сказал Нуждов.