Латыпов о победе в общем зачете Кубка Содружества: «Выполнил одну из задач на сезон. Впереди гонки чемпионата России, где нужно также стараться стать первым»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов высказался о победе в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.

Ранее российский спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

– Вы досрочно выиграли Кубок Содружества. Насколько для вас важен этот трофей?

– Это классный результат, я выполнил одну из задач, которые ставил на сезон. Отлично, теперь работаем дальше. Впереди гонки чемпионата России, где нужно также показывать высокие результаты и стараться стать первым в рейтинге.

– Отсутствие Смольского (в спринте и пасьюте в Тюмени – Sports.ru) расстроило?

– Конечно, мне хотелось побороться, было бы очень интересно. Побеждать в борьбе в любом случае лучше, – сказал Латыпов.

Следующий чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.

3 комментария

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Галина Тришина
Ответ starichok77
на КМ в этом году за победу 90 начисляют, а у нас сам черт не разберет
120 очков на КС
+1
0
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starichok77
Ответ volga_olga
Эударду поздравления, но я не поняла, как он за две гонки на 200 с лишним очков превзошел Смольского? За победу разве не 60 дают?
на КМ в этом году за победу 90 начисляют, а у нас сам черт не разберет
+1
0
+1
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volga_olga
Эударду поздравления, но я не поняла, как он за две гонки на 200 с лишним очков превзошел Смольского? За победу разве не 60 дают?
+2
-1
+1
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