Латыпов о победе в общем зачете Кубка Содружества: «Выполнил одну из задач на сезон. Впереди гонки чемпионата России, где нужно также стараться стать первым»

Эдуард Латыпов высказался о победе в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.

Ранее российский спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

– Вы досрочно выиграли Кубок Содружества. Насколько для вас важен этот трофей?

– Это классный результат, я выполнил одну из задач, которые ставил на сезон. Отлично, теперь работаем дальше. Впереди гонки чемпионата России, где нужно также показывать высокие результаты и стараться стать первым в рейтинге.

– Отсутствие Смольского (в спринте и пасьюте в Тюмени – Sports.ru) расстроило?

– Конечно, мне хотелось побороться, было бы очень интересно. Побеждать в борьбе в любом случае лучше, – сказал Латыпов.

Следующий чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.