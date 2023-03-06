Чемпионат мира среди юниоров. Менц победил в индивидуальной гонке, Хедегарт – 2-й, Фрей – 3-й

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Немец Беньямин Менц выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира среди юниоров. 

Чемпионат мира среди юниоров

Щучинск, Казахстан

Юниоры

Индивидуальная гонка

1. Беньямин Менц (Германия) – 43.12,3 (3)

2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 7,0 (2)

3. Исак Фрей (Норвегия) – 26,0 (3)

4. Николо Бетемпс (Италия) – 1.11,6 (3)

5. Ондржей Манек (Чехия) – 1.16,8 (2)

6. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.24,2 (4)

7. Закари Коннелли (Канада) – 1.32,8 (3)

8. Ян Гунька (Польша) – 1.43,9 (5)

9. Лудек Абрахам (Чехия) – 1.45,2 (3)

10. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 1.45,7 (3) 

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