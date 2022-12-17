Юниорский Кубок IBU. Бетемпс выиграл спринт, Планко – 2-й, Жеффери – 3-й

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Итальянский биатлонист Николо Бетемпс выиграл спринт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Спринт, юниоры

1. Николо Бетемпс (Италия) – 23.30,3 (0)

2. Ловро Планко (Словения) – 7,9 (2)

3. Жак Жеффери (Франция) – 24,0 (1)

4. Альберт Энгельманн (Германия) – 30,0

5. Ондржей Манек (Чехия) – 40,2 (0)

6. Валентин Лежен (Франция) – 43,4 (2)

7. Максим Жермен (США) – 45,1 (2)

8. Ханс Кельннер (Германия) – 47,1 (1)

9. Никита Акимов (Казахстан) – 50,3

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