Юниорский Кубок IBU. Бетемпс выиграл спринт, Планко – 2-й, Жеффери – 3-й
Итальянский биатлонист Николо Бетемпс выиграл спринт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.
2-й этап
Обертиллиах, Австрия
Спринт, юниоры
1. Николо Бетемпс (Италия) – 23.30,3 (0)
2. Ловро Планко (Словения) – 7,9 (2)
3. Жак Жеффери (Франция) – 24,0 (1)
4. Альберт Энгельманн (Германия) – 30,0
5. Ондржей Манек (Чехия) – 40,2 (0)
6. Валентин Лежен (Франция) – 43,4 (2)
7. Максим Жермен (США) – 45,1 (2)
8. Ханс Кельннер (Германия) – 47,1 (1)
9. Никита Акимов (Казахстан) – 50,3
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