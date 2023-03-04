Чемпионат мира среди юниоров. Германия выиграла смешанную эстафету, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я

Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону среди юниоров.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Щучинск, Казахстан

Юниоры

Смешанная эстафета

1. Германия (Йоханна Пуфф, Селина Гротиан, Беньямин Менц, Ханс Келльнер) – 1:06.19,4 (0+12)

2. Франция (Леони Жаннье, Жанна Ришар, Тео Гиро-Пойо, Жак Жеффери) – 25,8 (0+7)

3. Норвегия (Марен Баккен, Тува Ос Страте, Мартин Невланн, Исак Фрей) – 36,8 (2+12)

4. Словения (Жива Клеменчич, Лена Репинч, Матич Репник, Ловро Планко) – 40,0 (0+5)

5. Швеция (Сара Андерссон, Альва Шельд, Альфред Эрикссон, Антон Иварссон) – 2.07,0 (3+13)

6. Австрия (Леа Ротшопф, Лара Вагнер, Максимилиан Проссер, Лукас Хаслингер) – 2.09,2 (0+11)