Чемпионат мира среди юниоров. Германия выиграла смешанную эстафету, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Швеции сборная Швеции жен сборная Австрии чемпионат мира среди юниоров сборная Словении жен сборная Словении сборная Австрии жен Жива Клеменчич Марен Баккен Ловро Планко Ханс Келльнер Беньямин Менц Мартин Невланн Лукас Хаслингер Тува Ос Страте Йоханна Пуфф Лена Репинч Жанна Ришар Сара Андерссон Селина Гротиан Леа Ротшопф Жак Жеффери Исак Фрей Антон Иварссон Леони Жаннье Биатлон

Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону среди юниоров. 

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Щучинск, Казахстан 

Юниоры

Смешанная эстафета

1. Германия (Йоханна Пуфф, Селина Гротиан, Беньямин Менц, Ханс Келльнер) – 1:06.19,4 (0+12)

2. Франция (Леони Жаннье, Жанна Ришар, Тео Гиро-Пойо, Жак Жеффери) – 25,8 (0+7)

3. Норвегия (Марен Баккен, Тува Ос Страте, Мартин Невланн, Исак Фрей) – 36,8 (2+12)

4. Словения (Жива Клеменчич, Лена Репинч, Матич Репник, Ловро Планко) – 40,0 (0+5)

5. Швеция (Сара Андерссон, Альва Шельд, Альфред Эрикссон, Антон Иварссон) – 2.07,0 (3+13)

6. Австрия (Леа Ротшопф, Лара Вагнер, Максимилиан Проссер, Лукас Хаслингер) – 2.09,2 (0+11)

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bruce Willis
и здесь норвежки нагадили)) у шведов эпично обделался Иварссон, вместо борьбы за золото унылое 5 место)) при том,что на КИБУ заезжал в призы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий