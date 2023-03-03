Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд проиграла 0,2 секунды, Ульсбю-Ройселанн – 12

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Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 17.35,7

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 0,2

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 12,1

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 15,2

5. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 17,7

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 20,1

7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 25,2

8. Софи Шово (Франция) – 26,0

9. Маркета Давидова (Чехия) – 26,9

10. Жюлия Симон (Франция) – 27,1

11. Доротея Вирер (Италия) – 28,9...

45. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.06,6

Общее время стрельбы

1. Доротея Вирер (Италия) – 43,8 (1)

2. Алла Гиленко (Молдова) – 44,6 (4)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 45,1 (0)

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 46,6 (1)

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 46,6 (0)

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 47,0 (1)

7. Линн Перссон (Швеция) – 47,8 (2)

8. Анастасия Меркушина (Украина) – 48,7 (1)

9. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,8 (1)

10. Анна Вайдель (Германия) – 49,3 (1)...

12. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 49,9 (1)...

20. Жюлия Симон (Франция) – 51,4 (1)...

31. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 54,3 (1)...

37. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 55,5 (1)...

52. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,6 (1) 

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