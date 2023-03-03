Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд проиграла 0,2 секунды, Ульсбю-Ройселанн – 12
Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 17.35,7
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 0,2
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 12,1
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 15,2
5. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 17,7
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 20,1
7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 25,2
8. Софи Шово (Франция) – 26,0
9. Маркета Давидова (Чехия) – 26,9
10. Жюлия Симон (Франция) – 27,1
11. Доротея Вирер (Италия) – 28,9...
45. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.06,6
Общее время стрельбы
1. Доротея Вирер (Италия) – 43,8 (1)
2. Алла Гиленко (Молдова) – 44,6 (4)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 45,1 (0)
4. Дуня Здоуц (Австрия) – 46,6 (1)
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 46,6 (0)
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 47,0 (1)
7. Линн Перссон (Швеция) – 47,8 (2)
8. Анастасия Меркушина (Украина) – 48,7 (1)
9. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,8 (1)
10. Анна Вайдель (Германия) – 49,3 (1)...
12. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 49,9 (1)...
20. Жюлия Симон (Франция) – 51,4 (1)...
31. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 54,3 (1)...
37. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 55,5 (1)...
52. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,6 (1)
Комментарии