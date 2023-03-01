Стурла Хольм Лагрейд пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса

Норвежский биатлонист не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса.

Спортсмен отправился домой в Норвегию.

«Стурла чувствует себя не совсем в форме, поэтому, когда тест оказался положительным, стало ясно, что он уедет из Нове-Место», – сказал спортивный директор сборной Пер-Арне Ботнан.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет со 2 по 5 марта.

Только три норвежских биатлонистки выступят на Кубке мира в Нове-Место, остальные снялись из-за болезней. Сборная отказалась от замен