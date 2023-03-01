Стурла Хольм Лагрейд пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса.
Спортсмен отправился домой в Норвегию.
«Стурла чувствует себя не совсем в форме, поэтому, когда тест оказался положительным, стало ясно, что он уедет из Нове-Место», – сказал спортивный директор сборной Пер-Арне Ботнан.
Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет со 2 по 5 марта.
Только три норвежских биатлонистки выступят на Кубке мира в Нове-Место, остальные снялись из-за болезней. Сборная отказалась от замен
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