Стурла Хольм Лагрейд пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Пер-Арне Ботнан Стурла Хольм Лагрейд Нове Место коронавирус Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за коронавируса.

Спортсмен отправился домой в Норвегию.

«Стурла чувствует себя не совсем в форме, поэтому, когда тест оказался положительным, стало ясно, что он уедет из Нове-Место», – сказал спортивный директор сборной Пер-Арне Ботнан.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет со 2 по 5 марта.

Только три норвежских биатлонистки выступят на Кубке мира в Нове-Место, остальные снялись из-за болезней. Сборная отказалась от замен

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1 комментарий

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etozhelesha
Бё может уже завтра решить вопрос Кубка Мира
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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