Только три норвежских биатлонистки выступят на Кубке мира в Нове-Место, остальные снялись из-за болезней. Сборная отказалась от замен

Три норвежских биатлонистки пропустят этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезней.

Соревнования, которые пройдут 2-5 марта, пропустят Ида Лиен, Рагнхильд Фемстейневик и Юни Арнеклейв. Таким образом, сейчас в заявке женской команды остались только Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Ланмарк Тандревольд и Каролине Кноттен.

«Речь идет о респираторных инфекциях и проблемах с желудком. Здесь важно не спешить и отдохнуть в спокойной обстановке. Мы убеждены, что все трое вернутся в ближайшее время», – заявил врач сборной Аасне Фенне Хоксруд.

Отмечается, что заболевшие спортсменки не будут заменены. Резервный состав Норвегии сейчас находится на этапе Кубка IBU в канадском Кэнморе, а юниоры отправились на молодежный чемпионат мира в Казахстан.

«С точки зрения логистики длинные путешествия станут для нас испытанием, поэтому в этот раз мы не будем привозить других спортсменов», – объяснил менеджер команды Пер-Арне Ботнан.