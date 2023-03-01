Только три норвежских биатлонистки выступят на Кубке мира в Нове-Место, остальные снялись из-за болезней. Сборная отказалась от замен

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен травмы Пер-Арне Ботнан Марте Ульсбю-Ройселанн Ингрид Ланмарк Тандревольд Каролине Кноттен Рагнхильд Фемстейневик Юни Арнеклейв Ида Лиен Биатлон

Три норвежских биатлонистки пропустят этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезней.

Соревнования, которые пройдут 2-5 марта, пропустят Ида ЛиенРагнхильд Фемстейневик и Юни Арнеклейв. Таким образом, сейчас в заявке женской команды остались только Марте Ульсбю-РойселаннИнгрид Ланмарк Тандревольд и Каролине Кноттен.

«Речь идет о респираторных инфекциях и проблемах с желудком. Здесь важно не спешить и отдохнуть в спокойной обстановке. Мы убеждены, что все трое вернутся в ближайшее время», – заявил врач сборной Аасне Фенне Хоксруд.

Отмечается, что заболевшие спортсменки не будут заменены. Резервный состав Норвегии сейчас находится на этапе Кубка IBU в канадском Кэнморе, а юниоры отправились на молодежный чемпионат мира в Казахстан.

«С точки зрения логистики длинные путешествия станут для нас испытанием, поэтому в этот раз мы не будем привозить других спортсменов», – объяснил менеджер команды Пер-Арне Ботнан.

6 комментариев

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Iuasamotu
Сильнейшие остались, всё Ок
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sfilatov13
почему только у скандинавов вечно проблемы с желудком. вроде молодые спортсмены, правильное питание и тому подобное
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ARFox
Вот если бы Марте, Ингрид и Кноттен заболели, тогда у команды были бы проблемы по набору кубковых очков, а так и втроём справятся. К тому же резерв сейчас в Канаде.
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притвиц
Перебрали с ТИ на чемпионате мира , вот и отходят.
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закрыт по беспределу
Ну.. на смешанку и сингл-микст хватает.
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pas33pas
Астма и реакция желудка на чрезмерный допинг?
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