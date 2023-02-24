Максим Кугаевский: «Врачи выявили у Таштимерова проблемы с сердцем. Для допуска к соревнованиям была необходима операция, но он отказался»

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский объяснил решение биатлониста Дениса Таштимерова завершить карьеру.

Таштимерову 23 года. В 2018-м он побеждал в эстафете на юношеском чемпионате мира.

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем, для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался от хирургического вмешательства, решив завершить карьеру», – рассказал Кугаевский.