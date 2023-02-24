Максим Кугаевский: «Врачи выявили у Таштимерова проблемы с сердцем. Для допуска к соревнованиям была необходима операция, но он отказался»

Теги сборная России Максим Кугаевский Денис Таштимеров Биатлон

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский объяснил решение биатлониста Дениса Таштимерова завершить карьеру.

Таштимерову 23 года. В 2018-м он побеждал в эстафете на юношеском чемпионате мира.

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем, для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался от хирургического вмешательства, решив завершить карьеру», – рассказал Кугаевский.

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3 комментария

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Пенчекряк
Всё равно перспектив особых не было в спорте, так что правильное решение.
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Биатлонная зима
Всем здоровья и беречь родных
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dimslav
Очередная жертва ковидных ""прививок".
0
-3
-3
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