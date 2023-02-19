Фийон-Майе о том, что остался без медалей в личных гонках: «Я разочарован, потому что ожидал гораздо лучшего»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции Кентен Фийон-Майе Оберхоф Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон-Майе подвел итоги чемпионата мира в Оберхофе.

Француз остался без наград в личных гонках.

«В личных гонках медалей нет, но в каждом соревновании я показывал определенный уровень. И все же я разочарован, потому что ожидал гораздо лучшего. Каждый раз были ошибки на лыжне или стрельбище.

Бороться на вершине сложно, потому что уровень лучших в этом году совершенно невероятный, и я не выдерживаю темп моих соперников. Что бы ни случилось, я буду максимально выкладываться до конца сезона», – сказал Фийон-Майе.

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3 комментария

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Hardy
Ответ Vicing Charlsson
Да, Кентену без личного золота ЧМ дверь в зал славы закрыт.
да у кого его только нет, и он выиграет уж когда-нибудь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
непонятно, на что он рассчитывал
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Да, Кентену без личного золота ЧМ дверь в зал славы закрыт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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