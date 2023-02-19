Фийон-Майе о том, что остался без медалей в личных гонках: «Я разочарован, потому что ожидал гораздо лучшего»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону подвел итоги чемпионата мира в .

Француз остался без наград в личных гонках.

«В личных гонках медалей нет, но в каждом соревновании я показывал определенный уровень. И все же я разочарован, потому что ожидал гораздо лучшего. Каждый раз были ошибки на лыжне или стрельбище.

Бороться на вершине сложно, потому что уровень лучших в этом году совершенно невероятный, и я не выдерживаю темп моих соперников. Что бы ни случилось, я буду максимально выкладываться до конца сезона», – сказал Фийон-Майе.