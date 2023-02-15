Исполнительный директор СБР Пак: «Информации, что кто-то из биатлонистов планирует сменить гражданство, у нас нет»

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, что никто из российских биатлонистов на данный момент не планирует менять гражданство. 

Сборная России отстранена от международных стартов под эгидой Международного союза биатлонистов. 

– Есть ли в СБР заявления от биатлонистов по смене гражданства?

– Мы относимся к этому спокойно. Наверняка, кто‑то планирует переходить, но у нас такой информации нет.

Как показывает практика, несколько человек в год гражданство меняют. Говорить же о лидерах не только сборной, но и регионов, не приходится – никаких таких разговоров, планов и информации у нас нет.

– Кто‑то из иностранцев выразил желание выступать за Россию?

– Никто ничего не присылал. Мы воспитываем свои кадры, у нас есть резерв, – сказал Пак. 

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1 комментарий

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тоторо
так еще рано через 2 года
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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