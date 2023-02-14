Йоханнес Бо о том, что финишировал быстрее всех с 11-м стартовым номером: «Ничего не понял, когда пришел к финишу и увидел, что до меня там никого не было»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня норвежец допустил два промаха, но показал лучший лыжный ход. После гонки он удивился, узнав, что финишировал раньше всех остальных участников, хотя стартовал 11-м.

«Внезапно я [на последнем круге] увидел его (Кентена Фийона-Майе, который стартовал под 6-м номером на две с половиной минуты раньше – Sports.ru).

Я был уставшим и ничего не понял, когда пришел к финишу первым и увидел, что до меня там никого не было.

Это был и правда просто фантастический день на лыжне. Мои лыжи были очень хороши.

Девять побед подряд – это что-то нереальное. Но это кое-что говорит о моей форме.

Обычный будничный день? Фактически да, – ответил спортсмен.

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо показал лучший ход, опередив Финелло на 1 минуту 46 секунд, Лапшин – третий по скорострельности