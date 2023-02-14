Йоханнес Бо о том, что финишировал быстрее всех с 11-м стартовым номером: «Ничего не понял, когда пришел к финишу и увидел, что до меня там никого не было»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня норвежец допустил два промаха, но показал лучший лыжный ход. После гонки он удивился, узнав, что финишировал раньше всех остальных участников, хотя стартовал 11-м.

«Внезапно я [на последнем круге] увидел его (Кентена Фийона-Майе, который стартовал под 6-м номером на две с половиной минуты раньше – Sports.ru).

Я был уставшим и ничего не понял, когда пришел к финишу первым и увидел, что до меня там никого не было.

Это был и правда просто фантастический день на лыжне. Мои лыжи были очень хороши.

Девять побед подряд – это что-то нереальное. Но это кое-что говорит о моей форме.

Обычный будничный день? Фактически да, – ответил спортсмен.

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо показал лучший ход, опередив Финелло на 1 минуту 46 секунд, Лапшин – третий по скорострельности

3 комментария

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Sutekh Hexen
Недруги будут говорит об астме, баллончиках и прочее, но Йоханнес Бё феноменален.
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regnengeist
Вот интересно, а Йосе будут памятник ставить за этот чемпионат?
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Xell
Рыжий—"А я и не заметил. Думал там круговой, пригляделся, а это прошлогодний обладатель БХГ Филя"))
+9
0
+9
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