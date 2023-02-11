Биатлонист Имаев исключен из резерва сборной России. Год назад у спортсмена был выявлен диабет

Российский биатлонист Эдуард Имаев, представляющий Башкортостан, рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых хотел завершить спортивную карьеру.

В феврале текущего года Имаев был исключен из резервного состав мужской сборной России.

— После чемпионата мира среди юниоров, который прошел в США в феврале прошлого года, у меня был выявлен сахарный диабет. Как все было: после США я участвовал в соревнованиях в Тюмени. Там на официальной тренировке мне становилось плохо, думал — не бежать. Тренеры говорили: «Пройдет». Ну, я пробежал и показал худший результат, который только мог показать.

После этого я улетел домой, где сдал анализы, на которых было сказано о высоком уровне сахара. Я начал хуже видеть, меня положили в больницу, где я пролежал неделю под капельницами. После выписки я попытался тренироваться, потому что состояние приходило в норму. Я прошел летний сбор, но затем пропустил несколько месяцев из‑за отсутствия мотивации: мне никто не помогал с приобретением специальных приборов. Бросил. Но потом решил вернуться, вот сейчас тренируюсь.

— Необходимо ли сейчас получить допуск от ФМБА?

— Они давали мне разрешение ранее, но с понедельника на неделю снова ложусь в стационар. Там необходимо сделать коррекцию инсулина, после чего снова должны дать допуск. Если все нормально, разрешение дадут.

— Какой контакт с личным тренером Виктором Никитиным?

— Никакого контакта нет. Как говорится, когда бегал — нужен был, а сейчас никому не нужен. У меня мама все это делает.

— Сейчас поддерживаете форму у себя в Уфе?

— Да, прошел сбор. Пробежал контрольную гонку с юниорами, выиграл ее. Даже начались разговоры: «Как это так, что Эдик, не тренировавшийся полгода, смог обыграть вас?» Не знаю, может быть, воля к победе есть. Сейчас с мотивацией все полный порядок. Нахлынула она, когда насмотрелся биатлона по телевизору, что захотелось самому вернуться.

— Карьеру завершать не планируете?

— Нет, хотелось бы еще побегать, – сказал Имаев.