Биатлонист Имаев исключен из резерва сборной России. Год назад у спортсмена был выявлен диабет

Теги сборная России Матч ТВ Эдуард Имаев Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Имаев, представляющий Башкортостан, рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых хотел завершить спортивную карьеру. 

В феврале текущего года Имаев был исключен из резервного состав мужской сборной России. 

— После чемпионата мира среди юниоров, который прошел в США в феврале прошлого года, у меня был выявлен сахарный диабет. Как все было: после США я участвовал в соревнованиях в Тюмени. Там на официальной тренировке мне становилось плохо, думал — не бежать. Тренеры говорили: «Пройдет». Ну, я пробежал и показал худший результат, который только мог показать.

После этого я улетел домой, где сдал анализы, на которых было сказано о высоком уровне сахара. Я начал хуже видеть, меня положили в больницу, где я пролежал неделю под капельницами. После выписки я попытался тренироваться, потому что состояние приходило в норму. Я прошел летний сбор, но затем пропустил несколько месяцев из‑за отсутствия мотивации: мне никто не помогал с приобретением специальных приборов. Бросил. Но потом решил вернуться, вот сейчас тренируюсь.

— Необходимо ли сейчас получить допуск от ФМБА?

— Они давали мне разрешение ранее, но с понедельника на неделю снова ложусь в стационар. Там необходимо сделать коррекцию инсулина, после чего снова должны дать допуск. Если все нормально, разрешение дадут.

— Какой контакт с личным тренером Виктором Никитиным?

— Никакого контакта нет. Как говорится, когда бегал — нужен был, а сейчас никому не нужен. У меня мама все это делает.

— Сейчас поддерживаете форму у себя в Уфе?

— Да, прошел сбор. Пробежал контрольную гонку с юниорами, выиграл ее. Даже начались разговоры: «Как это так, что Эдик, не тренировавшийся полгода, смог обыграть вас?» Не знаю, может быть, воля к победе есть. Сейчас с мотивацией все полный порядок. Нахлынула она, когда насмотрелся биатлона по телевизору, что захотелось самому вернуться.

— Карьеру завершать не планируете?

— Нет, хотелось бы еще побегать, – сказал Имаев. 

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3 комментария

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Афанасия
Теперь понятно, почему он в Ханты-Мансийск к Каминскому не доехал в апреле. Хотя его пригласили вместе с Корневым и Емерхоновым. Диабет это серьёзно, неужели можно будет продолжить спортом заниматься?
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Биатлонная зима
Здоровья всем, не болейте
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
последствия вакцинации?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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