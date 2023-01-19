Светлана Миронова: «Не тренировалась сентябрь и половину октября. Далее уже начала потихоньку втягиваться»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Спорт-Экспресс Биатлон

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своем здоровье. 

— Состояние приходит в норму?

— Определенно.

— Когда был худший день?

— Худшие мои состояния были в сентябре, октябре и начале ноября. Состояние полного упадка сил, когда ты не можешь делать ничего и тебе сложно двигаться, что-то делать, просто жить обычную жизнь, не говоря уже о спорте.

— Эмоционально как себя чувствовала?

— У тебя нет сил даже на эмоции. Ты находишься в настолько угнетенном и тяжелом состоянии, что это все передается на эмоциональный фон. Наверное, эти два-три месяца были пиковыми.

— Эти месяцы ты вообще не тренировалась?

— Не тренировалась сентябрь и половину октября. Далее уже начала потихоньку втягиваться. Сначала делала по одной тренировке. После того как немного адаптировалась, начала делать по две.

— Как ты понимала, что есть силы и можно потренироваться? Откуда они взялись?

— Это очень четко ощущается. На фоне полного отсутствия сил ты понимаешь, что вот сейчас можно. Появляется желание тренироваться. Когда находилась в тех состояниях, этого желания, естественно, не было, – сказала Миронова. 

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2 комментария

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тоторо
Ответ Мишка Шарапов
А ЗПшечка капала.
естественно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
А ЗПшечка капала.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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