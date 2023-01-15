Светлана Миронова: «Когда вернусь? Вопрос очень актуальный, но пока что даже я не знаю ответа»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своих тренировках.

Миронова пропускает первую половину сезона по медицинским показаниям.

«Я сейчас на сборе в Раубичах. Все в целом пока что неплохо. Тренируюсь, присоединилась к команде на сборе и полноценно выполняю нагрузку.

Когда вернусь? Вопрос очень актуальный, который интересует многих, но пока что даже я не знаю ответа. Надо смотреть на то, как мой организм будет переносить нагрузку. Когда я пойму, что в оптимальной форме для стартов, тогда и будут стартовать. Очень рассчитываю на этот сезон.

У меня были проблемы со здоровьем. В первую очередь я беру ответственность на себя, что я где-то недосмотрела, где-то, возможно, перебрала и что-то сделала не так. И поэтому это мне все теперь расхлебывать.

Есть ли женское счастье рядом со мной? У меня все прекрасно. Знаете, я поняла за этот период: главное здоровье, а остальное все будет», – рассказала Миронова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

4 комментария

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Люблю Женьку
🤡 Гу ради вопроса о личной жизни и затеял это вью. Кто с кем спит главная боль комментатора 🤦‍♀️
+2
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+2
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Irina
"Когда вернусь? Вопрос очень актуальный, который интересует многих," - да никого не интересует ,возомнила звездой себя. продолжай дальше в сочах отдыхать и на сноубордах кататься, биатлон не много потеряет
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0
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Arti22
А кто это?
+1
-1
0
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Биатлонная зима
С таким подходом к спорту лучше дома сидеть.
+1
-1
0
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