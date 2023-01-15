Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Долль – 2-й, Лагрейд – 3-й, Лапшин – 22-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. (Норвегия) – 32.06,6

2. Бенедикт Долль (Германия) – 22,7

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,9

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,1

5. (Франция) – 51,1

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 51,6

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 51,9

8. Фабьен Клод (Франция) – 1.05,7

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.06,8

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,8...

22. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.30,5

Общее время стрельбы

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.25,5 (2)

2. Кентен Фийон- (Франция) – 1.27,3 (4)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.31,9 (3)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.33,7 (5)...

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.34,8 (2)

7. Фабьен Клод (Франция) – 1.38,9 (3)...

13. Эмильен Жаклен (Франция) – 1,43,5 (2)...

20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.47,7 (2)

21. (Норвегия) – 1.49,1 (1)...

23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.49,5 (2)...

28. Бенедикт Долль (Германия) – 1.55,0 (5)

29. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.58,2 (2)