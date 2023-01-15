Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Долль – 2-й, Лагрейд – 3-й, Лапшин – 22-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.06,6
2. Бенедикт Долль (Германия) – 22,7
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,9
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,1
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 51,1
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 51,6
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 51,9
8. Фабьен Клод (Франция) – 1.05,7
9. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.06,8
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,8...
22. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.30,5
Общее время стрельбы
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.25,5 (2)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.27,3 (4)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.31,9 (3)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.33,7 (5)...
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.34,8 (2)
7. Фабьен Клод (Франция) – 1.38,9 (3)...
13. Эмильен Жаклен (Франция) – 1,43,5 (2)...
20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.47,7 (2)
21. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,1 (1)...
23. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.49,5 (2)...
28. Бенедикт Долль (Германия) – 1.55,0 (5)
29. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.58,2 (2)
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