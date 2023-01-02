Расписание третьего этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье

С 5 по 8 января в словацком Брезно-Осрблье пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.

по биатлону-2022/23

3-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Расписание гонок

5 января, четверг

Суперспринт, женщины

Квалификация – 12:00, финал – 13:50

Суперспринт, мужчины

Квалификация – 15:40, финал – 17:20

7 января, суббота

Спринт, женщины

12:30

Спринт, мужчины

16:00

8 января, воскресенье

Смешанная эстафета

12:30

Одиночная смешанная эстафета

15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23