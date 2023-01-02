Расписание третьего этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
С 5 по 8 января в словацком Брезно-Осрблье пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
3-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Расписание гонок
5 января, четверг
Суперспринт, женщины
Квалификация – 12:00, финал – 13:50
Суперспринт, мужчины
Квалификация – 15:40, финал – 17:20
7 января, суббота
Спринт, женщины
12:30
Спринт, мужчины
16:00
8 января, воскресенье
Смешанная эстафета
12:30
Одиночная смешанная эстафета
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
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