Майгуров о лучшем биатлонисте года: «Цветков. Никто не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал лучшего российского биатлониста 2022 года.
«Лучший – Максим Цветков. У него было затянувшееся возвращение в сборную, непростое начало сезона. Наверное, никто из наших не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Пекине Максим с двумя четвертыми местами был в шаге от олимпийской медали в индивидуальных дисциплинах, завоевал бронзу в эстафете.
Открытие года – Даниил Серохвостов. Проводил первый год среди взрослых и сразу заработал место в олимпийской команде. У девушек однозначного лидера прошедший сезон не принес», – сказал Майгуров.
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