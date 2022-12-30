Майгуров о лучшем биатлонисте года: «Цветков. Никто не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Олимпиада-2022 Максим Цветков Даниил Серохвостов Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал лучшего российского биатлониста 2022 года.

«Лучший – Максим Цветков. У него было затянувшееся возвращение в сборную, непростое начало сезона. Наверное, никто из наших не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Пекине Максим с двумя четвертыми местами был в шаге от олимпийской медали в индивидуальных дисциплинах, завоевал бронзу в эстафете.

Открытие года – Даниил Серохвостов. Проводил первый год среди взрослых и сразу заработал место в олимпийской команде. У девушек однозначного лидера прошедший сезон не принес», – сказал Майгуров.

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1 комментарий

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Лизавета Анна -Мария
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А баба Яга , как всегда, против)
Губерниев называет Латыпова...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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