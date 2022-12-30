Майгуров о лучшем биатлонисте года: «Цветков. Никто не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду»

Президент Союза биатлонистов России ( ) назвал лучшего российского биатлониста 2022 года.

«Лучший – . У него было затянувшееся возвращение в сборную, непростое начало сезона. Наверное, никто из наших не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Пекине Максим с двумя четвертыми местами был в шаге от олимпийской медали в индивидуальных дисциплинах, завоевал бронзу в эстафете.

Открытие года – . Проводил первый год среди взрослых и сразу заработал место в олимпийской команде. У девушек однозначного лидера прошедший сезон не принес», – сказал Майгуров.