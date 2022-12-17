Корнев о победе в спринте: «Стараемся отстаивать честь Удмуртии. Надеюсь, появятся те, кто смогут нас спонсировать»

Биатлонист Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику, высказался о своей победе в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

– Этот результат говорит о том, что биатлон в Удмуртии еще жив?

– Думаю, да. Мы с Ильназом Мухамедзяновым остались вдвоем. Стараемся отстаивать честь нашего региона. Надеюсь, у нас появятся те, кто смогут нас спонсировать.

– Не обидно, что у вас даже состава на эстафету не собирается?

– Мы хотя бы отдыхаем, а то очень много гонок, ха-ха.

– Что стало залогом успеха сегодня?

– Залогом успеха стала чистая работа на рубеже. Ну и работа на трассе – терпел. Усталость немного накопилась, все‑таки мы проехали три этапа, а мне по мужикам еще немного тяжело выступать, – сказал 21-летний спортсмен.