Виктория Сливко: «К подиумам привыкла уже, но немного устала. Пробиваю, пробиваю, но не могу первое место занять»

Биатлонистка Виктория Сливко оценила итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе, где она заняла третье место.

«Ждать не сложно, догонять сложно. Хорошая гонка, я считаю. Немного не справилась со стрельбой стоя. Нереальный был тремор в ногах. На первом рубеже стоя меня трясло все больше и больше. Думала, что больше промахнусь, потому что вообще невозможно было стрелять.

К подиумам привыкла уже, но немного устала. Пробиваю, пробиваю, но не могу первое место занять. Девочки все обгоняют и обгоняют меня, не дают мне... Главное, что стабильно набираю очки, в желтой маечке бегаю, с удовольствием выхожу на старт.

Сложный был этап для меня в Тюмени, сейчас чувствовала себя намного лучше. Думаю, что следующие гонки будут еще лучше.

В этом году очень плотный график соревнований, пять недель подряд соревноваться – такого у меня еще никогда не было. Спасибо погоде, которая внесла корректировки и мы пропустили несколько стартов, поберегли силы. Надеюсь, что до Нового года нам всем хватит сил», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».