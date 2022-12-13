Александр Тихонов: «ЧМ-2022 – это не футбол. Пеле и Марадона – вот настоящий футбол»

поделился мнением о чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира меня не устраивает уровень судейства, порой он ужасный.

С первого матча безобразие какое-то происходит. Также очень большой травматизм, много добавленных минут из-за того, что постоянно останавливается игра.

Мало красивых индивидуальных проходов, где-то Месси 15-20 метров пройдет и все, его сбивают с ног. И то это редкий случай.

– это не футбол. Пеле и – вот настоящий футбол», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ