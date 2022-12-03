Иван Колотов: «Ставлю себе цель постараться остаться в топ-10 по рейтингу, чтобы после Нового года поехать на сбор с группой Башкирова»

Российский биатлонист Иван Колотов рассказал о тренировках с группой .

«Я считаю, что тренироваться с сильнейшими всегда хорошо. Сборы прошли плодотворно, хотя было очень тяжело в плане физической нагрузки.

В стрелковой подготовке я немного расслабился и просел в стрельбе, поэтому решили продолжить подготовительный процесс после чемпионата России с личным тренером Иннокентием Александровичем Каринцевым. Весь ноябрь я провел под его руководством.

В сборной был жесткий контроль за функциональным состоянием каждого спортсмена. Если нагрузку не тянешь, ее снижают или вообще убирают. Мне очень понравилось в этом плане.

В сборной я тренировался за счет региона, благодаря доверительным отношениям моего личного тренера и Сергея Геннадьевича Башкирова, которого он попросил взять меня под крыло. Я ездил с ними не как член сборной, а как у нас говорят, прицепом.

Я ставлю себе четкую цель постараться остаться в топ-10 по рейтингу, чтобы после Нового года поехать на сбор с группой Башкирова, который пройдет в Уфе перед соревнованиями в Рыбинске и Раубичах. В этот промежуток времени планирую с ними плодотворно поработать.

Сегодня я надел беруши, чтобы попробовать что-то новое для себя и проверить ощущения. Видел, что на Кубке мира так бегают, но там много зрителей и громко кричат. Здесь я тоже прекрасно слышал трибуны, но бежалось гораздо спокойнее», – сказал Колотов.