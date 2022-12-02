Куклина о трассе в Увате: «Соревноваться можно, но местами слой снега тонкий. Когда идешь в подъем, чувствуешь стук палками по асфальту»
Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о состоянии трассы в Увате, где проходит второй этап Кубка России.
– После первой тренировки в Увате тренеры заявляли о малом количестве снега на некоторых участках дистанции. Затем глава Уватского района в интервью сказал, что трасса в идеальном состоянии. На следующий день ситуация и правда изменилась?
– Наверное, не скрыть, что очень много поступало жалоб насчет трассы. Да, местами виднеется асфальт. Когда идешь в подъем, чувствуешь палками стук именно по асфальту.
С точки зрения нашего инвентаря мы обеспокоены. Если испортится, будет жалко. На второй день тренировок я не заметила, что что-то изменилось. Да, в среду была добавлена финишная петля, но опять же, там был очень тонкий слой снега.
Не скажу, что трасса в идеальном состоянии, но ужасной ее тоже назвать нельзя. Соревноваться можно, но местами, повторюсь, тонкий слой снега.
– У вас нет вопросов по месту проведения этапов?
– Мы спортсмены, наше дело – бегать. Чем меньше нас касаются организационные вопросы, тем лучше. Если мы с этим сталкиваемся, приходится принимать ситуацию, адаптироваться.
Даже если спортсмен скажет, не думаю, что по щелчку пальцев это будет выполнено. Высказаться можно, но изменит ли это что-то – вопрос, – сказала Куклина.
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