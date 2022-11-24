Халили о победе в спринте: «Удивлен, потому что по ощущениям все было тяжело. Рассчитывал разгоняться по ходу первых стартов»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Хорошие ощущения, морозные. Очень тяжело, думаю, как и всем сегодня было. Гонка на грани отмены – это ожидание. Но всех поздравляю с началом сезона.

Сейчас только первые старты сезона, перед ними всегда мандраж серьезный по сравнению со следующими стартами, потому что это ожидания от начала сезона – не знаешь, как готовы твои соперники, не знаешь, как ты сам готов. В принципе сегодня все сложилось неплохо и даже неожиданно.

Я удивлен, потому что по ощущениям все было тяжело – и сегодня, и несколько дней назад. Я рассчитывал разгоняться постепенно по ходу первых стартов, но не думал, что это будет прямо с первого старта.

На стойке после второго выстрела тяжело стрелялось от мороза, от небольшого ветерка – слезились глаза, поэтому приходилось немного откладывать выстрелы. Но в целом справился», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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