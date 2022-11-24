Даниил Серохвостов: «Не полностью восстановился от проблем со здоровьем. Болезнь за болезнью, какая‑то непонятная порча»

Российский биатлонист заявил, что не полностью восстановился после проблем со здоровьем в межсезонье.

Сегодня он занял восьмое место в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

– Не полностью восстановился от тех проблем со здоровьем, которые были во время летней подготовки. 12 дней назад заболел снова. Была высокая температура, похожая на гайморит. Болезнь за болезнью, какая‑то непонятная порча. Рад сегодняшнему результату, думал, будет хуже.

– Как снять порчу?

– Думаю, креститься. А то я атеист, – сказал Серохвостов.