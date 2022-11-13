Фийон-Майе о турнире в Идре: «Разочарован результатом, но это хорошая гонка в плане ощущений. Я показал неплохой лыжный ход, и это обнадеживает»
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свое выступление на турнире открытия сезона в Идре.
Накануне спортсмен занял седьмое место в укороченной индивидуальной гонке. Сегодня он пробежит спринт.
«Я разочарован своим результатом, но в целом это хорошая гонка в плане ощущений. Я слегка волновался – с нетерпением ждал старта, чтобы получить для себя больше информации.
Есть некоторые ошибки в стрельбе, которые дорого мне обошлись, вероятно, из-за невнимательности.
На последней стрельбе меня немного затрясло, и я поддался эмоциям, что досадно. Есть небольшое разочарование.
Я показал неплохой лыжный ход, и пока это обнадеживает», – рассказал спортсмен.
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