Фийон-Майе о турнире в Идре: «Разочарован результатом, но это хорошая гонка в плане ощущений. Я показал неплохой лыжный ход, и это обнадеживает»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свое выступление на турнире открытия сезона в Идре.

Накануне спортсмен занял седьмое место в укороченной индивидуальной гонке. Сегодня он пробежит спринт.

«Я разочарован своим результатом, но в целом это хорошая гонка в плане ощущений. Я слегка волновался – с нетерпением ждал старта, чтобы получить для себя больше информации.

Есть некоторые ошибки в стрельбе, которые дорого мне обошлись, вероятно, из-за невнимательности.

На последней стрельбе меня немного затрясло, и я поддался эмоциям, что досадно. Есть небольшое разочарование.

Я показал неплохой лыжный ход, и пока это обнадеживает», – рассказал спортсмен.