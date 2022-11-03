Александр Логинов: «Не могу точно сказать, что в конце ноября – начале декабря буду в полном порядке. Скорее всего – нет»

Чемпион мира по биатлону рассказал, что вряд ли сможет набрать хорошую форму к началу сезона.

С 1 по 17 ноября биатлонист в составе группы Сергея Башкирова тренируется в Тюмени.

«Сейчас самое главное – вернуть свое хорошее тренировочное состояние. Естественно, сейчас не могу точно сказать, что в конце ноября – начале декабря я буду в полном порядке. Скорее всего – нет. Сейчас я целенаправленно готовлюсь к середине и финальной части сезона», – сказал Логинов.