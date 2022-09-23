Логинов и Томшин пропустят летний чемпионат России в Чайковском

Российские биатлонисты и пропустят летний чемпионат России в Чайковском.

«По состоянию здоровья у нас не приехали Александр Логинов и Василий Томшин на чемпионат России в Чайковском, все остальные – в полном составе.

Что с Логиновым? Болезни, болезни. Никак не может прийти в нормальное состояние. Точнее, пришел, но чтобы участвовать в соревнованиях, пока рано. Саня даже в этом состоянии выступит хорошо, но какова будет цена этих выступлений?» – рассказал тренер .