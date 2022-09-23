Логинов и Томшин пропустят летний чемпионат России в Чайковском

Теги сборная России Сергей Башкиров чемпионат России по летнему биатлону Александр Логинов Василий Томшин Биатлон

Российские биатлонисты Александр Логинов и Василий Томшин пропустят летний чемпионат России в Чайковском.

«По состоянию здоровья у нас не приехали Александр Логинов и Василий Томшин на чемпионат России в Чайковском, все остальные – в полном составе.

Что с Логиновым? Болезни, болезни. Никак не может прийти в нормальное состояние. Точнее, пришел, но чтобы участвовать в соревнованиях, пока рано. Саня даже в этом состоянии выступит хорошо, но какова будет цена этих выступлений?» – рассказал тренер Сергей Башкиров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные