Медведцева о выборах главы СБР: «Буквально вчера многим делегатам позвонили «свыше» и попросили голосовать за Нуждова»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о вмешательстве в выборы президента биатлонистов России (СБР).

Сегодня в Москве прошла отчетно‑выборная конференция СБР. Действующий глава СБР Виктор Майгуров одержал победу. Его соперником был президент Федерации биатлона Московской области .

Проголосовали все 54 делегата, которые участвовали в заседании. Голосование было тайным, Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.

– Перед выборами несколько региональных руководителей рассказали о давлении со стороны местных министерств спорта, которые настаивали на том, чтобы делегаты проголосовали за Виктора Майгурова. Как вы отреагируете на это?

– Буквально вчера многим делегатам позвонили еще «свыше» и попросили голосовать за Нуждова. Сейчас об этом все узнают, потому что я произнесла это вслух.

Майгуров это не говорит, он многое, что не говорит, с чем ему приходиться жить. На него все сыпется, а он в сторонку отходит. Ну и вообще что реагировать на вбросы какие‑то? Может лучше в зеркало посмотреться?

– Это же не столько вбросы, сколько новости, где были доказательства.

– Как я могу комментировать это? Если бы это сам Алексей Викторович (Нуждов) сказал, одно дело. Тем более, почему он молчал два года? Это не странно? А было ли это вообще? А как это было? Та команда преподносит это так, как им удобно.

– За Нуждова просили «свыше». Это кто?

– Много будете знать, плохо будете спать, – сказала Медведцева.

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?