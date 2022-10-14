Дмитрий Губерниев: «Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Спорт-Экспресс Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах выборов главы Союза биатлонистов России, победу на которых одержал Виктор Майгуров

«Это было похоже на выборы. Поздравляю Майгурова, будем продолжать с ним работать. Но разрыв не такой уж большой.

Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным.

Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосованием было честным. Надеюсь, что биатлон будет развиваться по всей России», — сказал Губерниев.

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