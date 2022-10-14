Дмитрий Губерниев: «Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах выборов главы биатлонистов России, победу на которых одержал .

«Это было похоже на выборы. Поздравляю Майгурова, будем продолжать с ним работать. Но разрыв не такой уж большой.

Нужно учитывать мнение людей, которые не голосовали за Майгурова. Ситуация сильно изменилась, когда голосование стало тайным.

Мы, пресса, сделали многое, чтобы голосованием было честным. Надеюсь, что биатлон будет развиваться по всей России», — сказал Губерниев.