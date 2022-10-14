Анфиса Резцова: «Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал! Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала итоги выборов главы Союза биатлонистов России, победу на которых одержал Виктор Майгуров.
«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал!
Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду!
В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сказала Резцова.
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