Анфиса Резцова: «Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал! Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала итоги выборов главы биатлонистов России, победу на которых одержал .

«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал!

Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду!

В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сказала Резцова.