Дмитрий Губерниев: «Либо Майгуров лукавит, либо боится. Если он не в курсе, что приходят повестки биатлонистам, значит, они не доверяют СБР»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о повестках, которые пришли нескольким биатлонистам.

Ранее Губерниев заявил, что среди вызванных в военкомат есть призеры чемпионатов мира. При этом глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не подтвердил информацию о повестках.

– Согласимся, странно, что у президента СБР нет информации о повестках. Повестки есть, я видел их собственными глазами. Я понимаю, что тема щекотливая, многие руководители именно боятся высказываться.

Позиция «моя хата с краю», конечно, понятна, объяснима, но тем не менее повестки я видел лично. Это несколько человек, ребята из Ханты‑Мансийска, например, и представители других регионов. По понятным причинам они просили не называть. Это призеры международных соревнований, включая чемпионат мира. Вдобавок к этому мне тренеры говорили, что есть такая проблема.

– То есть Майгуров не может не знать о том, что происходит у таких статусных спортсменов?

– Либо он лукавит, либо боится. Если президент СБР не в курсе того, что приходят повестки, значит, спортсмены просто не доверяют СБР. Значит, с моей точки зрения, они не считают, что СБР каким‑то образом может вмешаться и так или иначе помочь правовым путем урегулировать эту ситуацию.

Есть же отсрочки. Кто‑то – студент‑очник и так далее. Поэтому на месте руководства СБР я бы общался со спортсменами, что ли. Почему не в курсе Майгуров, остается только развести руками. А что касается связи с военкоматами, у Майгурова должна быть связь с ними, а не у меня. Но я не удивлен, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – сказал Губерниев.

Майгуров о словах Губерниева про повестки биатлонистам: «Может, у Дмитрия прямее связь с военкоматами? У нас информации нет»