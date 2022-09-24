Буртасова об Олимпиаде: «Хочу забыть этот кошмар, максимально забыться и отпустить ситуацию, как будто меня там вообще не было»

Российская биатлонистка поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Пекине.

В Пекине Буртасова выступила только в индивидуальной гонке, где заняла 77-е место. Она заменила в составе олимпийской сборной Валерию Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

«В прошлом сезоне все было хорошо, пока меня не вызвали на Олимпиаду. Я хочу забыть этот кошмар, как я туда добиралась, как там существовала, и какое было ко мне отношение.

Хочу максимально забыться и отпустить эту ситуацию, как будто меня там не было вообще.

Мне этот старт не дал ничего, кроме больших проблем психологического характера. Поэтому этот сезон хочу отбегать лайтово», – сказала Буртасова.