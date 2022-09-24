Резцова о 20-м месте в спринте: «Две минуты ногами – это печально. Не делала скоростных работ, поэтому не чувствую скорости»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на летнем чемпионате России (20-е место с тремя промахами).

«Я пристрелялась хорошо, последняя стрельба была идеальной. Но меня смутило то, что ветра не было сегодня, да и вчера не было.

Мне пришлось делать поправку непонятно из-за чего. Пока не знаю, и куда промахи не знаю. Когда подошла на стрельбу – то ли с маленьким пульсом, то ли что, но меня мотало, я не могла удержать винтовку в мишени.

Но стрельба – это лучшее, что случилось со мной сегодня. Потому что 2 минуты ногами – это как бы печально.

Я практически не делала скоростных работ, поэтому не чувствую скорости. Мне казалось сегодня, что я легко себя чувствовала, но эта легкость оказалась тем, что я не могу мощно оттолкнуться. Обманчиво», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».