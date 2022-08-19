«Че, все уже, танцы пошли?» СБР показал тренировки группы Шашилова в Сочи

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) показала тренировки группы Михаила Шашилова в Сочи.
Спортсменки провели имитацию в гору, лыжероллерные тренировки, играли во флорбол и занимались в тренажерном зале.
Команда поздравила с днем рождения Алину Кудисову. 11 августа биатлонистке исполнилось 23 года.
«Главное в этой жизни – не быть дворняжкой. Будем породистыми дамами», – сказал Шашилов.
В состав группы входят Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова. Резерв – Анастасия Батманова и Тамара Дербушева.
Сбор группы Шашилова в Сочи завершится 23 августа.