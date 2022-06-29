Александр Тихонов: «В Турции команды двигаются как лавина – от одних ворот к другим. Дзюба со своим отношением к тренировкам едва ли выдержит»

Александр Тихонов считает, что не справится с уровнем нагрузок в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось об интересе «Галатасарая» и «Фенербахче» к бывшему форварду «Зенита».

– Как смотрите на то, что Артем Дзюба остался без контракта в России и может уехать в Турцию?

– У меня к российскому футболу самое негативное отношение. А готов ли Дзюба выполнять те нагрузки, которые есть в турецком чемпионате?

Я был в Турции и из интереса смотрел там футбол. Так там команды двигаются как лавина – от одних ворот к другим. Там постоянное такое напряжение и такие скорости... Дзюба со своим отношением к тренировочному процессу едва ли выдержит.

Наш футбол – это бей-беги. Ни индивидуальной игры, ничего. Требований нет. Вам платят деньги. Бешеные деньги. За что? За полупустые трибуны или за пустые совсем? Редкие матчи собирают аншлаг. Я был дважды в Тбилиси на матчах со «Спартаком» и «Торпедо». Это был праздник, и оба матча выиграли грузины. Там только покойные не выпивали за победу «Динамо». Вот это другое было.

Я застал времена, когда стояли такси – включено радио, все слушали футбол. Это были золотые времена. Ведь мы были чемпионами Олимпийских игр по футболу. А сейчас мы имеем вот таких, как Губерниев, который говорит, что это все фуфло, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.