Фийон-Майе, Кристиансен, Эльвира Оберг, Херманн, Долль и Давидова поучаствуют в акции IBU по борьбе с изменением климата

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о запуске акции по борьбе с изменением климата – Biathlon Climate Challenge.

С 1 августа болельщики смогут присоединиться к одной из восьми команд в специальном фитнес-приложении, которое отслеживает физическую активность. Оно пересчитывает пройденное расстояние в деревья – по итогам акции IBU рассчитывает набрать 50 тысяч таких деревьев.

Представлено восемь команд, их возглавляют известные биатлонисты: норвежец Ветле Шостад Кристиансен, француз Кентен Фийон-Майе, шведка Эльвира Оберг, немцы Бенедикт Долль и Дениз Херманн, чешка Маркета Давидова, канадец Жюль Бюрнот и американка Диндра Ирвин.

В прошлом году в акции IBU победила команда немки Франциски Пройс.