Гараничев о том, что он пример для молодежи в команде: «Сознательно пошел на эту роль, чтобы подстегивать ребят работать, пахать на тренировках»

Российский биатлонист рассказал о подготовке к новому сезону.

– Настроение отличное, с удовольствием готовлюсь к предстоящим стартам.

– Максим Кугаевский говорил, что ты нужен в команде, чтобы еще и быть примером для молодежи, своеобразным дядькой-Черномором.

– Приятно такое слышать от тренера. Я сознательно пошел на эту роль, чтобы подстегивать молодых ребят работать, пахать на тренировках. Может, где-то и на самом деле быть для них примером. Но здесь важно, чтобы и у парней горели глаза, чтобы они стремились добиться в биатлоне серьезных успехов.

– Как тренировки проходят в Тюмени?

– Здесь мы прыгаем, бегаем, катаемся на роллерах, делаем имитацию, силовую работу, ездим на велосипедах. Только уже не на территории «Жемчужины Сибири», а неподалеку. Но на велосипедах передвигаемся с машиной сопровождения, с соблюдением всех правил безопасности.

У нас здесь запланированы два сбора. Первый закончится 20 июля, потом небольшая пауза и снова возвращаемся в «Жемчужину», где будем тренироваться до 5 августа. Затем отправимся на сбор в Сочи, там же, на «Лауре», примем участие в первом этапе Кубка Содружества. После должны стартовать на лыжероллерах и в Беларуси.

– Сейчас в Тюмени жара 30 градусов и даже чуть выше. Как переносятся нагрузки?

– Тяжело, конечно, в такую погоду тренироваться на максимуме. Поэтому Максим Владимирович планирует нам первые занятия рано утром – в 8 часов, в 8:30. А вторые тренировки назначает вечером, когда солнце уже не так печет, – рассказал Гараничев.