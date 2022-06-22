Виктор Майгуров: «Серьезный контракт у меня случился на стыке 90-х и 00-х с немецким Сбербанком. До этого мы рекламировали баварские двери»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о том, как выучил немецкий язык.

– Я слышал, что в 90-е вы возили с собой самоучители немецкого, чтобы подтянуть язык для общения с иностранцами и по возможности заполучить хоть какой-то контракт.

– Так и было. Забавно, что у нас в поселке Черемухово, где я родился, преподавали немецкий в школе, но я его не даже не воспринимал – зачем мне он, если я, думал, никогда не поеду за границу? А когда уже стали кататься по Австрии, Германии, северной Италии, то понял – там все говорят по-немецки. Все спонсоры – немецкие.

Возникла необходимость хоть как-то говорить, тем более наши тренеры тоже были без языка. Так я стал возить с собой учебники, подтянул грамматику, постепенно расширил словарный запас, а практика, к счастью, была регулярной.

Более-менее серьезный контракт у меня случился на стыке 90-х и 00-х с немецким Сбербанком Sparkasse – после известной истории, когда во время эстафеты на этапе Кубка мира я отдал свою лыжу Франку Люку (у немца, уходящего со стадиона, были проблемы с креплением, Германия лидировала, опережая сборную России, но Майгуров, уже финишировавший на первом этапе, без сомнений отдал свою лыжу главному сопернику – его поступок в духе fair play широко обсуждался – Sports.ru).

До этого мы рекламировали баварские высококачественные двери – с нами через Вольфганга Пихлера связался их менеджер и предложил около 50 марок за гонку. «Наклеите?» – «Без проблем». Нам тогда не надо было ни с кем советоваться – ни с тренерами, ни с руководством. Да, это были не полноценные контракты, а личные договоренности, но тогда 100 долларов – почти месячный семейный бюджет.

Менеджер adidas Ханс Хоби помогал нам с поиском разовых спонсоров – на чемпионат мира или немецкие этапы Кубка мира. И все это благодаря общению и знанию немецкого.

Я точно не говорю в совершенстве, но спокойно пишу, читаю, звоню. Не стеснялся, когда чего-то не понимал, подходил к немцам, спрашивал, как правильно произносить тот или иной оборот речи. В обычной жизни они говорят не по правилам: у баварцев свой акцент, у швейцарских немцев – другой. У меня акцент в сторону Австрии – все-таки в Рамзау прожили очень много времени.

То же самое английский – параллельно проскакивал, а подтянул я его уже, когда работал первым вице-президентом IBU. Там все совещания были на английском. Пришлось даже пройти пару курсов по линии ОКР в МГИМО, – сказал Майгуров.

Босс нашего биатлона раскрылся в этом интервью: реклама баварских дверей, страх на Камчатке и абсурдная история с загранпаспортом из 90-х