Карим Халили: «В юниорской команде тренеры в шутку называли меня Бензема. Хотя в футбол я играю так себе»

Бронзовый призер Пекина-2022 в эстафете рассказал, какие виды спорта ему нравятся, кроме биатлона.

– Во время выступления перед юными спортсменами вы рассказали, что увлекаетесь другими видами спорта. Что есть в вашей жизни помимо биатлона?

– В свободное время люблю играть в бильярд. Часто на сборах играем в волейбол.

А такие виды спорта, как баскетбол и футбол, я стараюсь обходить стороной, потому что они достаточно травмоопасные, можно получить повреждение в самый неподходящий момент.

– А по телевизору футбол смотрите?

– Нет, футбол я практически не смотрю.

– Но, наверное, знаете о Кариме Бензема. Ваш тезка недавно привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов. Были какие-то шутки на эту тему?

– Были! В юниорской команде мы часто играли в футбол. И тогда тренеры меня в шутку называли Бензема. Хотя в футбол я играю так себе, ха-ха, – сказал Халили.